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Usta sanatçı İlyas Tetik intihar etti! Ailesi şok oldu: İntihar sebebi...

Usta sanatçı İlyas Tetik intihar etti! Ailesi şok oldu: İntihar sebebi...

Keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik 60 yaşında hayata veda etti. İlyas Tetik'in intihar ettiği ortaya çıktı.

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"Seni Buldum Ya", "Yıllarım", "Hayatımı Yazsam Roman Olurdu", "Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan", "Bulunur Elbet" gibi birçok esere imza atan 60 yaşındaki besteci, keman virtüözü İlyas Tetik yaşadığı geçim sıkıntılarından dolayı Sarıyer'deki evinde intihar etti.

İlyas Tetik'in cesedini bulan ailesi hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sarıyer Asayiş Büro ve Olay yeri İnceleme ekipler kaldığı Beyaz Lale sokağa gelip incelemelerde bulundu.

Oğlu İlkkan Tetik, babasının ölüm haberini doğrularken "Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.  Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya ve Ebru Gündeş gibi birbirinden ünlü şarkıcıların albüm çalışmalarına da destek veren Tetik'in vefatı müzik dünyasını yasa boğdu.


İlyas Tetik kimdir nereli?
İlyas Tetik 25 Eylül 1960 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Tetik "Seni Buldum Ya", "Yıllarım", "Hayatımı Yazsam Roman Olurdu", "Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan", "Bulunur Elbet" gibi eserlere imza attı.

Tetik'in albümlerinde müzik yönetmenliği yaptığı yıldızlar arasında Mahsun Kırmızıgül, Müslüm Gürses, İbrahim Erkal, Harika Avcı, Sibel Can, Zeki Müren, Muazzez Abacı, Müşerref Akay, Gönül Akkor, Faruk Tınaz, Ahmet Kaya, Gönül Yazar, Ebru Gündeş, Petek Dinçöz ve Şevval Sam gibi isimler bulunuyor. Usta müzisyen ayrıca Sezen Aksu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Ajda Pekkan, Tarkan, Sertab Erener, Levent Yüksel, Özcan Deniz gibi birçok sanatçıyla da aynı sahneyi paylaşmıştır.

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