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İstanbul'da yaz Kur'an kursları başladı

İstanbul'da yaz Kur'an kursları başladı

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kurslarında, yüz yüze eğitim başladı.

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Merter Veysel Karani Camisi'nde Kovid-19 tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen Yaz Kur'an Kursu Açılış Programı'na çok sayıda çocuk katıldı. Bazı çocuklar camiye aileleriyle geldi.

Cami imam hatibi Mehmet Şenyiğit, çocuklarına ve ailelerine teşekkür ederken, "Öncelikli amacımız dinimizi sevdirmek. Sonra öğretmek. Bir insan camiyi sevdiği zaman hayatı boyunca camiyle iç içe olur. Bu yüzden yaz kursları önemli. Cami cemaatine sorduğumuzda hepsi yazın camide öğrendiğini söylüyor." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim öğrenmenin önemine değinen Şenyiğit, "Kur'an-ı Kerim öğrenmeye gayret ettikçe, öğrendikçe, hayata tatbik ettikçe anneler babalar taçlanacak. Camiye koştuğunuz sürece Allah'ın izniyle bütün güzellikler sizinle olacak. Kur'an kursları tüm İslam alemine, ülkemize, mahallemize, ilçemize hayırlı olsun. Rabb'im imanlı, erdemli bir nesil yetişmesi için bizleri vesile kılsın." dedi.

Kurslara katılan çocuklar da Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalar nedeniyle uzun bir sürenin ardından arkadaşlarını görmenin mutluluğunu yaşadı.
Yüz yüze ve çevrim içi yapılacak Kur'an kursları, 20 Ağustos Cuma günü sona erecek.

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