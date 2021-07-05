Gülsim Ali İlhan kaç yaşında aslen nereli ailesinden veto yedi

Birçok dizi ve sinema filminde rol alan 48 yaşındaki Durul Bazan'ın TRT'deki Gönül Dağı dizisinde rol alan Gülsim Ali İlhan ile sevgili olduğu aylar önce ortaya çıkmıştı. 26 yaşındaki Gülsim Ali İlhan'ın ailesinin bu aşka karşı çıktığı iddialarından sonra Gülsim Ali İlhan merak konusu oldu. Peki Gülsim Ali İlhan kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

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Gülsim Ali İlhan ile aşk yaşayan ve birlikte görüntülenen Durul Bazan'ın hayatı merak konusu oldu. Hayat Bilgisi dizisi ile birçok kişi tarafınan tanınan Durul Bazan 48 yaşında. TRT de yayınlanan Gönül Dağı dizisinde başrol olan Gülsim Ali İlhan ile aşk yaşayan Durul Bazan . Durul Bozan, 2011 yılında TRT 1 kanalında yayınlanan Avrupa Avrupa isimli dizide Tekin karakterini canlandırdı. Peki kimdir Durul Bazan, dizileri hangisi

Gülsim Ali İlhan Durul Bazan çifti geçtiğimiz günlerde tatilde görüntülenmişlerdi. Çiftin arasında 22 yaş bulunuyor. İddialara göre Gülsim'in ailesi bu aşkı onaylamadı ancak genç oyuncu aşkına sahip çıktı.

Dizi ile birlikte yıldızı parlayan ve adından söz ettiren bir isim var; Gülsim Ali İlhan... Gönüldağı sayesinde hayran kitlesini ikiye katlayan ve duru güzelliği ile seyirciyi ekran başına kilitleyen dizinin Dilek'i meğer tescilli bir modelmiş..

Bulgaristan göçmeni olan 27 yaşındaki Gülsim Ali İlhan çocukken izlediği Türk filmleri sayesinde Türkçe'yi öğrenmiş ve oyuncu olmaya karar vermiş. Daha önce Yüzleşme dizisinde rol alan ve fakat dizi yayından kalktığı için hevesi kursağında kalan güzel oyuncu Gönüldağı ile yeniden popüler oldu.

Herkes Gülsim Ali'yi oyuncu sanarken başarılı isim hakkında ortaya çıkan bir gerçek duyanları şaşırttı. Meğer her hafta güzelliği ile ekranları şenlendiren dizinin Dilek'i tescilli bir modelmiş

2009 yılında 'Super Model Ford Models Bulgaria' adlı güzellik yarışmasında birinci olmuş. Aynı yıl Brezilya'da düzenlenen 'Ford Models Of The World' güzellik yarışmasında Bulgarstan'ı temsil etmiş ve modellik yapmış.

Peki instagram hesabında 1 milyon takipçisi bulunan Gülsim Ali İlhan kimdir, hangi dizilerde rol aldı? Birlikte tanıyalım...

24 Eylül 1993 tarihinde Bulgarstan'ın Rusçuk kentinde dünyaya geldi. Gülsm Al İlhan aslen Bulgar göçmenidir. Çocukluğunu Bulgarstan'da geçirdikten sonra 2009 yılında 'Super Model Ford Models Bulgara' adlı güzellik yarışmasında birinci oldu.

Başkent İletişim Akademisi'nde oyunculuk ve diksiyon eğitimi aldıktan sonra 2012 yılında 'Son Yaz Balkanlar' dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçti. Daha sonrasında aynı şekilde ekranlarda pek çok farklı projede yer alarak oyunculuk alanında kendini geliştirmeye devam etti.