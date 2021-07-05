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Eskişehir'de ağaçtaki yazı görenleri şaşırttı! Yürekleri ısıtan görüntü

Eskişehir'de ağaçtaki yazı görenleri şaşırttı! Yürekleri ısıtan görüntü

ESKİŞEHİR’de yoldan geçenlerin gönül rahatlığıyla yemesi için bir evin bahçesindeki dut ağacına asılan “size helal” yazılı kâğıt yürekleri ısıttı.

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Sümer Mahallesi Çoruh Sokak üzerinde bulunan bir müstakil evin bahçesindeki dut ağacına asılan yazı görenleri gülümsetti. Sokaktan geçenlerin çekinmeden ağaçtan dut yiyebilmesi için “size helal” yazılı kâğıt, çevrede yaşayan vatandaşlardan da takdir topladı.

Yazıyı görenler ise “göz hakkı” diyerek, gönül rahatlığıyla ağaçtan dut yedi. Sokaktan geçenler ise bu paylaşımcı yaklaşımın örnek oluşturduğunu belirterek, bahçesinde meyve ağacı olan tüm vatandaşların aynı davranışı göstermesi temennisinde bulundu.

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