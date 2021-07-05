İlyas Tetik ölüm nedeni neden öldü hastalığı nedir?

Keman virtüözü olan İlyas Tetik bugün 61 yaşında hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan ölüm haberinin ardından vatandaşlar İlyas Tetik'in hayatını araştırmaya başladı. Aslen İzmirli olan İlyas Tetik 13 yaşında ilk kez kemanla tanıştı. Peki İlyas tetik evli mi eşi ve oğlu İlkkan Tekin kimdir?

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Ünlü keman virtüözü İlyas Tetik, 61 yaşında hayatını kaybetti, ölüm haberi sanat dünyasını ve sevenlerini üzdü. Bu üzücü gelişmenin ardından İlyas Tetik kimdir, neden öldü, ölüm sebebi nedir araştırmaları başladı.

İlyas Tetik, 13 yaşında eline aldığı kemanı kendi kendine çalışmaya başlamış ve yıllar sonra bir virtüöz haline gelmiştir. Çocukluk yılları boyunca hayali memleketi olan İzmir'den İstanbul'a gelip bir stüdyo müzisyeni olmak olan İlyas Tetik uzun çabalardan sonra bunu başarmış ve kariyer basamaklarını tırmanmaya başlamıştı.

Oğlu İlkkan Tetik, babasının ölüm haberini doğrularken " Çok üzgünüz" dedi.

İlyas Tetik kimdir: 25 Eylül 1960 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen İlyas Tetik'in yönettiği ilk albüm Tüdanya'nın "Seni Sevmeyen Ölsün" adlı çok satan albümü olmuştur. Bir yandan beste çalışmalarına da ağırlık veren müzisyen, "Seni Buldum Ya", "Yıllarım", "Hayatımı Yazsam Roman Olurdu", "Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan", "Bulunur Elbet" gibi çok sevilen eserlere imza attı.

Tetik'in albümlerinde müzik yönetmenliği yaptığı yıldızlar arasında Mahsun Kırmızıgül, Müslüm Gürses, İbrahim Erkal, Harika Avcı, Sibel Can, Zeki Müren, Muazzez Abacı, Müşerref Akay, Gönül Akkor, Faruk Tınaz, Ahmet Kaya, Gönül Yazar, Ebru Gündeş, Petek Dinçöz ve Şevval Sam gibi isimler bulunmaktadır. Usta müzisyen ayrıca Sezen Aksu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Ajda Pekkan,Tarkan, Sertab Erener, Levent Yüksel, Özcan Deniz gibi birçok sanatçıyla da aynı sahneyi paylaşmıştır.

İlyas Tetik, yılların getirdiği birikimi, Kalan Müzik etiketiyle yayınladığı ilk solo albümü "İstanbul'da Bir Keman"da toplamış ve birbirinden farklı tarzları kendi perspektifinden yansıtmıştır.