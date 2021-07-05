Canlı derste skandal! Kamerayı açık unuttu ilişkiye girerken yakalandı

VİETNAM'da çevrimiçi ders sırasında kamerasını açık unutan bir öğrenci cinsel ilişkiye girerken yakalandı.

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Ho Chi Minh şehrinde kimliği açıklanmayan bir üniversite öğrencisi, partneriyle cinsel ilişkiye girerken kamerayı açık unutunca, görüntüler kısa süreliğine tüm sınıfın bağlandığı derse canlı olarak yansıdı. Öğretmen, görüntüleri gördüğünde şoke olarak "Ne yaptığını zannediyorsun? Fiziksel olarak sınıfta bulunsak kız arkadaşınla sevişiyor olurdun yani. Şimdi çevrimiçi dersteyiz ve sen seks yapıyorsun" dedi.



Öğrenciyse kameranın açık olduğunu ancak öğretmeni kendisini uyarınca fark etti. Bunun üzerine aceleyle yerinden kalkıp giyindi ve kamerayı kapattı. Olayın görüntüleriyse sosyal medyada viral oldu. Yerel Lao Dong gazetesinin 29 Haziran tarihli haberine göre öğrenci, yaşananlardan ötürü sınıf arkadaşları ve öğretmeninden özür diledi.







3 yıla kadar hapis cezası alabilir

Üniversiteyse olayı doğrulayarak öğrencilerin çevrimiçi derslere katılırken uygun şekilde davranmaları konusunda uyarıldığını açıkladı. Ayrıca okul yetkilileri konuyla ilgili hassas davranılmasını talep ederek videonun daha fazla paylaşılmamasını istedi. Ülkedeki kanunlara göre kişinin rızası olmadan mahrem fotoğraf ve görüntülerini paylaşmak yasalara aykırı. Bunu yapan kişiler suçlu bulunmaları halinde 3 yıla kadar hapis cezası alabilir.