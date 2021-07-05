İstifa ettiği dedikodusu çıkan Süleyman Soylu için AK Parti'den açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiası gece yarısı gündeme düştü. AK Parti’den İçişleri Bakanlığı’ndan iddiaya açıklama geldi. Hamza Dağ, istifayı yalanlayıp 'birliğimizi bozamayacaksınız' dedi.

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AK Parti Elazığ eski milletvekili Feyzi İşbaşaran’ın, gece yarısı ortaya attığı 'Süleyman Soylu istifa etti, Erdoğan MHP'ye yerine gelecek 2 isim önerdi' iddiası yalan çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, manipülasyon dolu iddiayı yalanlama gereği bile duymayıp çalışmalarına devam ederken, açıklama AK Parti üst yönetiminden geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Güne yeni bir YALAN ile uyandık, Kamuoyunu doğru bilgilendirme gecikmedi, Günün her vaktini milletimize hizmet için geçirme azmimizden VAZGEÇİREMEYECEKSİNİZ, Birlik ve beraberliğimizi BOZAMAYACAKSINIZ.' dedi.