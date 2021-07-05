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Sezgin Baran Korkmaz hakim karşısına çıktı! Hakim kararını verdi

Sezgin Baran Korkmaz hakim karşısına çıktı! Hakim kararını verdi

Kara para nedeniyle Avusturya‘da gözaltına alınan ve ABD'ye iadesi istenen Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya‘nın Wels kentinde hakim karşısına çıktı. Hakim, kararını verdi...

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ABD'deki kara para aklama soruşturması nedeniyle "yakalama" ve "iade" talebiyle Avusturya'da tutuklanan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Wels şehrinde hakim karşısına çıktı. Son dakika bilgisine göre; Wels Mahkemesi, Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

ABD Adalet Bakanlığı, 21 Haziran Pazartesi günü akşam saatlerinde Korkmaz hakkında, "kara para aklamak ve yargıyı engellemek" suçlamalarıyla dava açıldığını duyurmuştu. Avusturya yargısı, Korkmaz'ın, "ABD'ye iade talebinin görüşülmesi için" 5 Ağustos'a kadar tutuklu kalmasını kararlaştırdı.

Korkmaz'ın avukatları ise hakkında Türkiye'de de kara para aklama davası görülen ve iadesi talep edilen müvekkillerinin Türkiye'de yargılanmak istediğini söylemişti.

Türkiye iadesini istemişti

Avusturya'nın Wels şehrinde yakalanıp, Viyana’ya götürülen SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye iade edilmesi talebiyle Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı dosya, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Viyana Eyalet Ceza Mahkemesine gönderildi. Dosyada, Korkmaz hakkında, İstanbul 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde kara para aklamak ve dolandırıcılık suçlamasıyla ilgili iddialara ve belgelere yer verildi. Viyana’da 2 hafta sonra yapılacak duruşmaya kadar hem Türkiye hem de ABD’den gönderilen iade dosyaları incelenecek.

Tahliyesini talep edecek

Duruşmada Sezgin Baran Korkmaz’dan, 2 ülkedeki yargılamalara konu suçlamalarla ilgili savunması istenecek. Korkmaz’ın bu duruşmada, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek öncelikle tahliye talep edeceği, bu kabul edilmezse, Türkiye’ye iade edilmeyi isteyeceği öğrenildi.

Korkmaz avukatları aracılığıyla İstanbul 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ne Türkiye’ye iade talebinde bulundu. Ancak uluslararası yargılama usulüne göre Viyana Mahkemesi 2 ülkeden gönderilecek dava dosyalarını inceledikten ve Korkmaz’ın savunmasını dinledikten sonra tahliye kararı ya da 2 ülkeden birine iade edilmesine karar verebilir.

Tutukevinde 3 kişilik odada kalıyor

Korkmaz’ın, Viyana’nın merkezinde, üç kişilik odaların yer aldığı, insani şartları olan tutukevinde kaldığını söyleyen Avukat Dülger, pandemi şartları nedeniyle yalnızca yasal haklarını kullanmak amacıyla görüşmelere izin verildiğini, Türkiye’de tartışılan konuların hiçbiri hakkında ise soru yöneltilmediğini belirtti. Dülger, Korkmaz’ın hakkındaki suçlamalar dışında konuşmama kararı aldığını da ifade etti.

Hakkında Interpol'ün kırmızı bültenle arama kararı bulunan Korkmaz'ın 5 Aralık 2020'de yurt dışına çıktığı İstanbul Havalimanı'nın güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilmişti.

Korkmaz, 19 Haziran'da Avusturya'nın başkenti Viyana'ya yaklaşık 250 kilometre uzaklıkta bir kasabada emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

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