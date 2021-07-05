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Vaiz maaşları 2021 temmuz zammı sonrası kaç para oldu?

Vaiz maaşları 2021 temmuz zammı sonrası kaç para oldu?

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Temmuz ayı itibariyle maaşlara yansıyacak yeni zam oranı yüzde 5.45 oldu. Peki yeni enflasyon zammı sonrası vazi maaşı kaç para oldu? Derecesine göre vaizler kaç para alacak?

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Memur ve emeklilerin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam da ortaya çıkmış oldu. Emekliler memurlardan daha yüksek zam farkı alacak. En düşük memur maaşına gelen zam 247 lira olurken, öğretmenlere 329 lira, polislere 373 lira, din görevlilerine 342 lira zam geldi. Peki derecesine göre vaiz kaç para alacak?

Enflasyon farkı zam oranı: Açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memurlar 6 aylık fark olarak yüzde 5.45 oranında zam aldı. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekliler ise yüzde 8.45 oranında zam almış oldu.

Valilerin maaşına enflasyon farkı ile 808 lira zam gelirken, genel müdürlere 812 lira, şube müdürlerine 427 lira, polislere 373 lira, uzman doktorlara 507 lira, hemşirelere 319 lira ve öğretmenlere 329 lira zam geldi. İmam ve faizlerin enflasyon zam farkı 342 lira olurken, araştırma görevlileri de 413 lira zam aldı. En düşük memur maaşına gelen zam 247 lira oldu. 

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