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HABER /  SAĞLIK

Sinovac 3. doz aşılamanın ilk araştırma sonuçları açıklandı!

Sinovac 3. doz aşılamanın ilk araştırma sonuçları açıklandı!

Sağlık Bakanlığı'nın üçüncü doz yapılmasını önermesinin ardından Sinovac ile yapılan hatırlatma aşısının etkilerine ilişkin ilk rapor geldi.

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İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tüfek, 3.doz Sinovac ile yapılan hatırlatma aşısı sonucunda, vücudun gerekli antikoru oluşturduğunu ve çalışma sonuçlarının oldukça iyi olduğunu söyledi.

Tüfek sosyal medyadan duyurduğu araştırmaya ilişkin şunları söyledi:
*İki doz Sinovac yapılanlara 3. doz sinovac (hatırlatma) yapılmasının Faz 2 çalışmasının sonuçları açıklandı.
*Sonuçlar oldukça iyi, aşıdan 15 gün sonra 10-20 kat antikor artışı gözleniyor.
*Gerçek yaşam verilerini de bekliyoruz.

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