BIST 1.387
DOLAR 8,67
EURO 10,25
ALTIN 502,69
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI
ADV Nişantaşı'na sağlıklı evler geliyor

Polis maaşları 2021 temmuz zammı en yüksek kaç para oldu?

Polis maaşları 2021 temmuz zammı en yüksek kaç para oldu?

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Temmuz ayı itibariyle maaşlara yansıyacak yeni zam oranı yüzde 5.45 oldu. Peki yeni enflasyon zammı sonrası polislerin maaşı kaç para oldu? Derecesine göre polisler kaç para alacak?

Abone ol

Memur ve emeklilerin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam da ortaya çıkmış oldu. Emekliler memurlardan daha yüksek zam farkı alacak. En düşük memur maaşına gelen zam 247 lira olurken, öğretmenlere 329 lira, polislere 373 lira, din görevlilerine 342 lira zam geldi. Peki derecesine göre polisler kaç para alacak?

Enflasyon farkı zam oranı: Açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memurlar 6 aylık fark olarak yüzde 5.45 oranında zam aldı. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekliler ise yüzde 8.45 oranında zam almış oldu.

Valilerin maaşına enflasyon farkı ile 808 lira zam gelirken, genel müdürlere 812 lira, şube müdürlerine 427 lira, polislere 373 lira, uzman doktorlara 507 lira, hemşirelere 319 lira ve öğretmenlere 329 lira zam geldi. İmam ve faizlerin enflasyon zam farkı 342 lira olurken, araştırma görevlileri de 413 lira zam aldı. En düşük memur maaşına gelen zam 247 lira oldu. 

ÖNCEKİ HABERLER
İmam hatip liseleri eğitim sisteminde değişiklik yeni dersler eklendi
İmam hatip liseleri eğitim sisteminde değişiklik yeni dersler eklendi
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
Delta varyantı kabusu yaşanıyor! Vaka sayıları yükseliyor üçüncü dalga endişesi
Delta varyantı kabusu yaşanıyor! Vaka sayıları yükseliyor üçüncü dalga endişesi
Adana'da silahlı çatışma çıktı! Başrol oyuncusu kurşunların hedefi oldu
Adana'da silahlı çatışma çıktı! Başrol oyuncusu kurşunların hedefi oldu
Başkomiser maaş zammı 2021 yeni maaş en düşük kaç para oldu?
Başkomiser maaş zammı 2021 yeni maaş en düşük kaç para oldu?
Süleyman Soylu istifa etti mi? Feyzi İşbaşaran kulis dedi yalan çıktı
Süleyman Soylu istifa etti mi? Feyzi İşbaşaran kulis dedi yalan çıktı
Kaymakam maaşları enflasyon zammı 2021 derecesine göre yeni düzenleme
Kaymakam maaşları enflasyon zammı 2021 derecesine göre yeni düzenleme
Bursa'da kripto para zarar ettirince ortakların arası bozuldu adam tutup öldürttü
Bursa'da kripto para zarar ettirince ortakların arası bozuldu adam tutup öldürttü
Afganistan'da Kovid-19 hastalarında ölümcül kara mantar enfeksiyonu bulundu
Afganistan'da Kovid-19 hastalarında ölümcül kara mantar enfeksiyonu bulundu
AKSUNGUR İHA yangın tespit faaliyetlerini hızla sürdürüyor
AKSUNGUR İHA yangın tespit faaliyetlerini hızla sürdürüyor