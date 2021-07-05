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Afganistan'da Kovid-19 hastalarında ölümcül kara mantar enfeksiyonu bulundu

Afganistan'da Kovid-19 hastalarında ölümcül kara mantar enfeksiyonu bulundu

AFGANİSTAN'da Kovid-19 hastalarında Hindistan'da başlayan ve Mısır'da da görülen Mukormikoz "Kara mantar" olarak bilinen ölümcül bir mantar enfeksiyonu tespit edildi.

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Afganistan Sağlık Bakanı Vahid Mecruh, Kovid-19 salgınında üçüncü dalganın ortasında, ülkede ilk kez iki hastada tespit edilen kara mantar hastalığından bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Mecruh, kara mantar enfeksiyonunun yayılmasının önlenmesi için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 84 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

6 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı

Böylece ülkede Kovid-19 salgınında toplam ölü sayısının 5 bin 283'e çıktı, toplam vaka sayısı 126 bine yaklaştı.

Afganistan'da şu ana kadar 6 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı.

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