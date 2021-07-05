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Cumhurbaşkanı Erdoğan anketinde sonuçlar bu kez yakın

Cumhurbaşkanı Erdoğan anketinde sonuçlar bu kez yakın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapış tarzına ilişkin yapılan Metropoll anketine göre onaylayanlar ve onaylamayanların birbirine yakın olduğu görüldü.

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MetroPOLL Araştırma'nın "Türkiye'nin Nabzı Haziran 2021" anketine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylayanların oranı geçtiğimiz aya göre yüzde 1,9'lık artışla yüzde 47,1 oldu.

Araştırma şirketi MetroPOLL'ün her ay gerçekleştirdiği 'Türkiye'nin Nabzı' anketinin Haziran ayı sonucu yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapma tarzını "evet onaylıyorum" diyenlerin oranı yüzde 47,1 iken "onaylamıyorum" diyenler 48,6 oldu.

Ankette özellikle Saadet Partisi ve HDP seçmenindeki "onaylıyorum" diyenlerin yükselmesi dikkat çekti.

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