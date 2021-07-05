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Papa Franciscus ameliyat için hastaneye kaldırıldı

Papa Franciscus ameliyat için hastaneye kaldırıldı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, kalın bağırsağındaki rahatsızlık sebebiyle ameliyat olmak üzere Roma'da hastaneye yattı.

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Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa'nın semptomatik kolon divertikül darlığı sebebiyle daha önceden planlanan bir ameliyat için pazar öğleden sonra Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada, operasyon sonrasında Papa'nın sağlık durumuna ilişkin bilgi verileceği kaydedildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Papa Franciscus, pazar öğleden sonra yattığı hastanede akşam saatlerinde operasyona alındı.

5 gün boyunca hastanede kalacak

84 yaşındaki ruhani liderin operasyonun ardından yaklaşık 5 gün boyunca hastanede kalması gerekebileceği belirtildi.

Bu arada, Papa Franciscus, 2013 yılında Papa seçildikten sonra ilk kez hastaneye kaldırılarak bir operasyon geçirdi.

Papa'nın hastaneye yattığı haberinin ardından liderlerden de "geçmiş olsun" mesajları geldi. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Malta Cumhurbaşkanı George Vella ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Papa'ya "geçmiş olsun" mesajı gönderdi.

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