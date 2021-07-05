ABD Başkanı Joe Biden'ın 'akıl sağlığı' tartışma konusu oldu

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in özel kaleminin önünde diz çöktüğü görüntüleri olay olan ABD Başkanı Joe Biden, akıl sağlığının gerilediği ve unutkanlığı bilişsel durumuyla ilgili söylentilere yol açarken, bir muhabirle yaptığı konuşmada ilginç diyaloglar yaşandı.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın akıl sağlığının gerilediğini ve unutkanlığının son 18 ayda giderek daha görünür hale geldiğini savunan 14 parlamenter geçtiğimiz gün yaptıkları duyuruyla, "Şu anki bilişsel durumunuzdan dolayı endişeliyiz. Amerikalılar başkanlarına tam bir güven duymalı. Devlet Başkanı ve Başkomutan olarak görevini yerine getirip getiremediğini bilmeyi hak ediyorlar. Seçilen en üst düzey liderin akıl sağlığı kapasitesine dair tam bir şeffaflığı hak ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Mektupta Biden'ın savunma bakanının ismini ya da Amerikan Bağımsızlık Bildirisi'nin girişini unuttuğu belirtilerek "Okul çağındaki birçok çocuk bu meşhur yurtsever dizeyi ezbere okuyabilir ama sen okuyamıyorsun" denildi. Ayrıca eski Başkan Trump'ın bilişsel testinin "mükemmel" çıktığı da kaydedildi.

Başkan Joe Biden, Cumartesi günü bir muhabirle konuşma yaptığı sırada kameralara yakalandı. Michigan'da bir dükkana giren Biden, bir muhabirin "Rusların yaptığı son siber saldırının ne anlama geldiğini söyler misiniz?" şeklindeki soruya, "Ruslar olduğundan emin değiliz, uçaktayken not aldım, bu yüzden uçaktan geç indim" yanıtı verirken, ayrıca "Seninle bu konuyu konuşmak için daha iyi durumda olacağım" dedi.

Ardından cebindeki notları karıştırmaya başlayınca, kasiyerin "Fiş ister misiniz?" sorusuna da, "Her şeyden önce kimlerin yaptığı konusunda kesin bilgi yok. Hükümetin tüm kaynaklarını ve neye ihtiçları olduğunu belirlersek yanıt vermek için yardımcı olabilirim" dedi.

ABD'nin en yaşlı başkanı

Martta Air Force One uçağının merdivenlerinde birkaç defa sendeleyen 78 yaşındaki Biden'ın sağlık durumuna dair iddialar bir süredir gündemde. Bu olayın ardından sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyleyen Biden'ın son dönemde birçok konuşmasında isimleri karıştırması ya da unutması basına yansıdı. Gaflarıyla, bazen yolları, ülkeleri ve isimleri karıştırmasıyla öne çıkan Biden, ABD tarihinin en yaşlı başkanı...

Biden'ın gelecek aylarda yaptıracağı fiziksel test sonuçları açıklanacak. Başkanların sağlık durumunu takip eden Illinois Üniversitesi'nden halk sağlığı profesörü Stuart Jay Olshansky, Biden'ın sağlığının ve aile geçmişinin başkanın 97 yaşına kadar yaşayabileceğine işaret ettiğini söylüyor.

Geçen ay Birleşik Krallık'taki G7 zirvesi toplantısında düzenlediği basın toplantısında Biden'ın Suriye ve Libya'yı üç kez karıştırdığı ortaya çıktı. Ayrıca yanlışlıkla başkan yardımcısı Kamala Harris'ten de 'Başkan Harris' olarak söz etmişti.

Trump: Bin mükemmel sonuç almıştım o alamaz

Trump döneminde Beyaz Saray doktoru olan ve sonrasında kongreye seçilen Jackson, 2018'de yapılan bilişsel muayene sonucunda eski başkanın zihinsel yeteneklerinde anormal bir belirtiye rastlanmadığını ve sağlığının mükemmel olduğunu belirtmişti.

Trump da, geçen kasımda yenilgiye uğradığı başkanlık seçimleri öncesinde, "bunak" olarak nitelediği rakibi Biden'ın akıl sağlığı açısından göreve uygun olmadığını ve bilişsel test yaptırması gerektiğini öne sürmüştü.

Trump, Teksas'ta katıldığı bir sınır güvenliği etkinliğinde, eski Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson'a atıfla "Jackson bana test yapmıştı. Mükemmel sonuç almadım mı? Biden'ın da mükemmel sonuç almasını isterdim, alamaz. İlk iki soruyu yapar. 35 soru var ve ilk ikisi epey kolay. Hayvanlar var. Bir aslan ve bir zürafa var. 20. soruya geldiğinde epey zorlanır. Bence ilk sorularda da zorlanır" dedi.

Biden, geçen ağustosta CBS News'ta katıldığı programda bilişsel teste girip girmediğine ilişkin soruya "Hayır test yatırmadım. Neden yaptırayım ki?" demişti.