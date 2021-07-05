Vitor Pereira'dan ilk transfer bombası

Sarı-Lacivertliler, teknik direktörlüğe üçlü savunmayı tercih eden Vitor Pereira'nın gelmesinin ardından transferde rotayı Mesut Özil'in yakın arkadaşı Sead Kolasinac'a çevirdi.

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Vitor Pereira'nın üçlü savunmayı tercih etmesi, sol bekin yanı sıra stoper olarak da görev yapabilen Arsenal'in tecrübeli ismi Sead Kolasinac'ın ismini öne çıkardı.

Fenerbahçe 1 yıl daha sözleşmesi olan 28 yaşındaki Boşnak futbolcu için girişimlere başlayacak. Mesut Özil'le yakın arkadaş olan Kolasinac, 2019'da İngiltere'de restorana giderlerken hırsızların saldırısına uğradıklarında Mesut'u canını ortaya koyacak bir şekilde korumuştu.

Pereira'nın raporu ortaya çıktı

Öte yandan 5 yıl sonra geri dönen Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe'ye 'evet' demeden önce yönetime sunduğu rapor ortaya çıktı. Pereira, yönetime transfer konusunda büyük ihtiyaçlar olmadığını, 3-4 kritik hamleyle şampiyon takımın ortaya çıkacağını ifade etti.

Fenerbahçe'de yarım kalan işini tamamlamaya geldiğini söyleyen hoca, sistem konusunda esnek olacağını, maça göre oyuncu ve diziliş tercihi yapabileceğini iletti.

Takımın hem üçlü hem dörtlü savunma oynayabilecek kadro kalitesine sahip olduğunun altını çizdi. Pereira'nın bu noktada Attila Szalai'nin varlığının önemine vurgu yaptığı gelen bilgiler arasında.

Pereira transfer konusunda sayı olarak yüksek bir talepte bulunmadı. Ancak Portekizli, yapacakları 3-4 takviyenin direkt olarak 11 oynayacak seviyede olmasına dikkat çekti.

Pereira mevki olarak santrfor, 2 kanat, sol bek ve alternatif olarak sağ bek de alınabileceğini yönetime sunduğu raporda iletti. Orta alanda Fenerbahçe'nin Türkiye'nin açık ara en iyi ekibi olduğunun altını çizen Pereira, takımı Mesut Özil ve İrfan Can'ın liderliğinde kuracağını belirtti.

Bu bölgedeki tecrübeli oyuncuları maçına göre değişimli olarak kullanacağını kaydeden Portekizli, hücum bölgesindeki çeşitliliğin artması halinde şampiyonluğun 1 numaralı favorisi olacaklarını belirtti.

Kaynak: Sabah