Sadece aşısızlarda bu meydana geliyor! ABD'li profesör uyardı: varyant fabrikası

ABD'li profesör Schaffner aşılamanın önemine değinerek, varyantların aşılılarda değil sadece enfekte kişilerde ortaya çıktığını söyledi.

Korona virüsünün Delta varyantının dünya çapında yayılması endişe yaratırken, aşı karşıtlarına ilişkin tartışma da sürüyor. CNN International'a konuşan uzmanlar, aşı yaptırmayı reddeden kişilerin sadece kendi sağlıklarını değil, başlarınınkini de tehlikeye attığını söyledi.

Vanderbilt Üniversitesi'nin Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü’nde öğretim üyesi olan Profesör William Schaffner, "Aşı olmayan kişiler potansiyel varyant fabrikaları" dedi. Yeni varyantların sadece enfekte olan kişilerde ortaya çıkabileceğini vurgulayan Schaffner, "Ne kadar çok insan aşısız insan olursa, virüs çoğalmak için o kadar çok fırsat bulur" dedi. Schaffner, "Çoğaldığında mutasyon geçiriyor ve nihayetinde daha da tehlikeli olan bir varyant mutasyonu ortaya çıkabiliyor" diye konuştu.

Johns Hopkins Üniversitesi'ne bağlı Bloomberg Kamu Sağlığı Okulu'ndan mikrobiyolog ve immunolog Andrew Pekosz da, "Virüs her her değişime uğradığında, bu durum ona daha fazla mutasyon eklemesi için farklı bir platform sağlıyor. Şu an daha etkili şekilde yayılabilen virüsler var" yorumunu yaptı. Pekosz, yayılmayan virüslerin mutasyon geçiremeyeceğini söyledi.

Boston College'dan immunolog Philip Landrigan da, aşılanmayan kişilerin virüslere sadece yayılma değil, aynı zamanda değişime imkânı da tanıdığını belirterek, "Bir mutasyon için tek bir insan yeterlidir" diye konuştu.

Bütün virüsler mutasyona uğrayabiliyor ve bu mutasyonlar bazen zayıflatıcı, bazen güçlendirici değişimlere yol açıyor. Bazen bir virüsün geliştirdiği mutasyon, daha fazla bulaşıcılık, daha hızlı çoğalma veya daha fazla canlıyı enfekte edebilme gibi kendisi açısından çok daha avantajlı değişimlere yol açabiliyor. Daha avantajlı virüs türleri diğer türlere baskın geliyor ve aşı olmayan insanlar arasında çok daha kolay yayılıyor, bu süreçte de başka yeni mutasyonlara kapı aralanıyor.