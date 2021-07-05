Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı! İşte emekli ve memur maaşlarına gelen zam

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği haber geldi. TÜİK, Haziran ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Böylece emekli ve memurun Temmuz ayı maaş zammı belli oldu... Memur ve memur emeklileri yüzde 5.45 oranında zam alırken işçi emeklilerinin zam oranı yüzde 8.45 oldu.

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TÜİK, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, mayıs ayındaki düşüşün ardından haziranda yeniden yükselişe geçti. Haziran enflasyonu beklentilerin üzerinde artışla yüzde 1,94 yükselirken, yıllık enflasyon da yüzde 17,53 seviyesine çıktı. Böylelikle yıllık enflasyon, son iki yılın zirvesine yükseldi. Böylelikle 2021 temmuz ayı emekli ve memur zammı belli oldu.

Memur ve memur emeklileri yüzde 5.45 oranında zam alırken işçi emeklilerinin zam oranı yüzde 8.45 oldu. Kim ne kadar zam alacak tıkla gör

TÜFE'de 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,55 artış gerçekleşti.

Yıllık TÜFE'ye göre en fazla düşüş ve artış gösteren gruplar

Yıllık en düşük artış yüzde 2,01 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,13 ile haberleşme, yüzde 7,05 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 10,86 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 26,29 ile ulaştırma, yüzde 25,69 ile ev eşyası ve yüzde 19,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Aylık TÜFE'ye göre 5 ana grup daha düşük, 7 ana grup daha yüksek

Aylık düşüş gösteren tek grup %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Haziran ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,35 ile haberleşme, %0,80 ile sağlık ve %0,88 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %4,50 ile ev eşyası, %4,46 ile eğlence ve kültür ve %3,82 ile lokanta ve oteller oldu.

Haziran 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 55 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 54 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 306 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %18,16, aylık %2,44 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %2,44, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,16 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,87 artış gerçekleşti.