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Ahmet Hakan'dan Zülfü Livaneli iddiası: Kesinlikle en kallavisinden 'WASP' olurdu

Ahmet Hakan'dan Zülfü Livaneli iddiası: Kesinlikle en kallavisinden 'WASP' olurdu

Ahmet Hakan, Deniz Baykal'a 'sünni sağcı' diyen Zülfü Livaneli'yi eleştirdi. Amerika'nın elitleri için kullanılan 'WASP' nitelemesini gündeme getiren Hakan, "Eğer Türkiye’de “WASP” benzeri bir tanımlama geçerli olsaydı. Zülfü Livaneli, kesinlikle en kallavisinden “WASP” olurdu." dedi.

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Sanatçı Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal'a yönelik eleştirileri tartışılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde röportaj veren Livaneli, Baykal'ın solcu olmadığını iddia edip, "Tipik bir Sünni, sağcı, Ankara politikacısıdır" dedi.

Livaneli ayrıca Baykal'ın Kürtleri, Alevileri ve ezilenleri sevmediğini söyledi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yankı uyandıran açıklamaları bugünkü köşe yazısında değerlendirdi. Livaneli'yi özenti tanımlama yapmakla eleştiren yazar, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"ABD’de “WASP” diye bir sınıfsal niteleme var.

Yani... Beyaz, Anglosakson, Protestan.

Amerika’nın elitleri bunlar. Sınıfsal üstünlük bunlarda.

Bunların dışında kalanların tümü alt sınıf. Yani Katolik, Yahudi, siyahi, Müslüman, Hispanik, Uzakdoğulu falan.

ABD’de ne varsa ille bizde de olacak ya...

Bu tanımlamanın bir benzerini bize de uyarlamışlar.

“Türk, Sünni, beyaz” diye bir şey uydurmuşlar.

Ben hayatımda böyle özenti bir tanımlama görmedim.

Ne toplumsal yapımız böyle bir tanımlamaya uygun ne siyasal geçmişimiz. Ne siyahlarımız var ne de gizli ya da açık Sünniliği bir üstünlük vesilesi sayanlarımız.

Yok. Hiçbiri uymuyor.

Ama özentilik o derece ki...

Uysa da uymasa da “Türk, Sünni, beyaz” diye bir tanımlamayı boca ediyorlar üstümüze.

En son Zülfü Livaneli, Deniz Baykal için kullandı benzer bir tanımlamayı.

Bakmayın Zülfü Livaneli’nin bu uyduruk ve özenti tanımlamayı Deniz Baykal’a uyarlama gayretine.

İddia ediyorum:

Eğer Türkiye’de “WASP” benzeri bir tanımlama geçerli olsaydı.

Zülfü Livaneli, kesinlikle en kallavisinden “WASP” olurdu.

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