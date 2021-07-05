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Meteoroloji saat verip uyardı! Güneşe aldanmayın sağanak geliyor

Meteoroloji saat verip uyardı! Güneşe aldanmayın sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. İç kesimlerde sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyretmesi beklenirken öğleden sonra ise bazı bölgelerde sağanak yağış görüleceği bildirildi.

Meteoroloji saat verip uyardı! Güneşe aldanmayın sağanak geliyor

Meteoroloji yeni hafta hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre bazı bölgelerde yer yer sağanak yağış görülecek. Sıcaklık ise iç kesimlerde mevsim normallerinin altında olacak.

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Meteoroloji saat verip uyardı! Güneşe aldanmayın sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Sakarya il geneli ile İstanbul ve Kocaeli'nin güney ilçelerinin, Batı Karadeniz, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat verip uyardı! Güneşe aldanmayın sağanak geliyor

Hava sıcaklığı

Sıcaklıkların iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat verip uyardı! Güneşe aldanmayın sağanak geliyor

Marmara: Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, Sakarya il genelinin aralıklı, Kocaeli ve İstanbul'un güney kesimlerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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