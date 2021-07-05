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30 bin fitte hostese şok sürpriz! 'Davet etmezseniz arıza çıkar'

30 bin fitte hostese şok sürpriz! 'Davet etmezseniz arıza çıkar'

İSTANBUL'dan Denizli’ye gitmek üzere havalanan uçağa yolcu olarak binen genç, sevgilisi olan hostese 30 bin fit yükseklikte yolcuların şaşkın bakışları arasında evlilik teklifi yaptı.

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Denizli Çardak Havaalanına inmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanından havalanan yolcu uçağında eşine az rastlanır bir evlilik teklifi yaşandı. Uçağa yolcu olarak binen genç, yolculuk başlayıp uçak 30 bin fit yüksekliğe ulaştığı sırada, kabin görevlisi olan hostes sevgilisi görevini yaparken ayağa kalkarak önünü kesti.

Çılgın aşık, cebinden yüzük çıkararak genç kadına “Benim evlenir misin” diye sordu. Bu durum karşısında yolcular ve diğer kabin görevlileri dahil herkes dondu kaldı. Kısa süren şokun ardından genç hostes, erkek arkadaşına “evet” yanıtını verince uçakta bir anda alkışlar yükseldi. Uçaktaki tüm yolcular genç çifti dakikalarca alkışladı.

"Arıza çıkar"
Yolculardan biri, “Düğüne bu uçaktaki herkesi davet etmezseniz büyük arıza çıkar” diye bağırınca, alkışın yerini kahkahalar aldı. Her şeyden haberdar olan ancak son ana kadar sessizliğini koruyan kaptan, evet yanıtı sonrası genç çifti tebrik etti.

Denizli Çardak Havaalanına inen yolcular, unutulmayacak bir anı yaşamış oldu.

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