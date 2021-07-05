Fatih Terim'den kadroya neşter! 8 isim ile yollar ayrılıyor

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fatih Terim'in yeniden Florya'ya dönüşüyle mevcut kadro ile ilgili kararlar verildi. İşte Aslan'da yolların ayrılması beklenen 8 isim...

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Teknik direktör Fatih Terim ile yeniden yoluna devam eden sarı kırmızılılar, şampiyon kadroyu oluşturmak için arayışlarını sürdürüyor. Aslan'da mevcut kadro ile ilgili kararlar verildi.

Marcelo Saracchi ve Belhanda'nın ayrılığı sonrası bu bölgelere takviye yapmak isteyen Cimbom, TFF'nin aldığı yeni yabancı kuralı sonrasında ilk etapta kadrodaki şişkinliği azaltmak istiyor.

Kadroda kiralık isimlerin de dönmesiyle birlikte 13 yabancı sayısına ulaşan sarı-kırmızılılar; eksik mevkilere takviye yapması halinde 14 yabancı sayısını geçmiş olacak. Bu doğrultuda teknik direktör Fatih Terim eldeki yabancılar konusunda kararını verdi ve neşteri vurdu.

Transfer çalışmalarını yürüten Aslan'da gidecek oyuncular da netleşmeye başladı. Galatasaray'da 8 oyuncu gözden çıkarıldı. Bu oyunculardan kendilerine takım bulması istenmesine karşın henüz bir talip çıkmaması ise keyifleri kaçırdı.

Feghouli

Galatasaray'a geldiği günden bu yana en verimsiz sezonunu geçiren Sofiane Feghouli'nin performansı, özellikle Belhanda'nın gidişi sonrasında dibe vurdu.

Trabzonspor maçında devre arasında oyundan alınan Cezayirli yıldız, bu maçtan sonra ilk 11'de yer almamış ve teknik direktör Fatih Terim'in tepkisini çekmişti. 31 yaşındaki oyuncu 4 milyon Euro'luk net maaşıyla Falcao'dan sonra takımda en çok kazanan isim konumunda.

Diagne

West Brom'la sözleşmesi biten Mbaye Diagne henüz kampa katılmadı. Senegalli oyuncu çalışmalarına tek başına devam ediyor. Premier Lig'den pek çok takımın Diagne'yi isteyeceği iddia ediliyordu. Şu ana kadar Galatasaray'ın kapısını kimse çalmadı.

Falcao

Sakatlık sorunlarıyla boğuşan Radamel Falcao, sarı-kırmızılılardan yıllık 5 milyon Euro net ücret kazanıyor. Cimbom yollarını ayırmak isterken, Kolombiyalı golcü ise İstanbul'u çok sevdiğini her fırsatta belirtiyor. 35 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon 18 maça çıkabildi ve 9 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

Luyindama

Galatasaray 3 milyon Euro kiralama ve 5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte toplamda 8 milyon Euro harcadığı Christian Luyindama'nın 1 yıllık sözleşmesi kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, Demokratik Kongolu stopere istediği bonservis verilmesi halinde yollarını ayıracak ve bu bölgeye transfer gerçekleştirecek.

Fatih Öztürk

Fernando Muslera'nın yokluğunda Galatasaray 'ın yedek kalecileri Fatih Öztürk ile Okan Kocuk pek güven vermemişti. Galatasaray'da performanslarıyla Uruguaylı eldiveni aratan ikiliden Fatih Öztürk'le yolların ayrılacağı öğrenildi.

Jimmy Durmaz

G.Saray geçtiğimiz yaz Fatih Karagümrük'e kiraladığı Jimmy Durmaz'la yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Teklif gelmesi halinde takımdan gönderecek G.Saray'da İsveçli oyuncu, takımda kalması halinde 8 milyon TL garanti ücret alacak.

Sekidika

2020 devre arasında kadroya katılan Jesse Sekidika, geçen yıl Konyaspor'a kiralanmıştı. Burada 27 maça çıkan Nijeryalı kanat 2 gol atıp 1 asist kaydetmişti. Kanat bölgesine takviye gelmesi halinde 24 yaşındaki oyuncunun tekrar kiralanabilir. Teknik direktör Fatih Terim, son kararını kamptan sonra verecek.

Ozornwafor

Cimbom'un 2019 yazında kadrosuna kattığı ve kiralık olarak Almeira'ya yolladığı Valentine Ozornwafor, yeni yabancı kuralı sonrasında gelişmesi için başka bir takıma kiralanacak. 22 yaşındaki stoperin 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu arada Terim, Yunus Akgün, Emin, Ali Yavuz ve Atalay konusunda henüz kararını vermedi. Tecrübeli teknik adam genç oyunculardan en azından ikisini gelecek sezon takımda tutmak istiyor.