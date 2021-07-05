'Ermiş hoca' skeci ortalığı karıştırdı! Yeni Akit Güldür Güldür'ü hedef aldı: 'Ali Sunal’ın yeni rezaleti patladı'

'Ermiş Hoca' skeciyle sosyal medyada gündem olan Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür’ü Yeni Akit gazetesi yeniden hedef aldı.

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Türkiye’nin en çok takip edilen sahne ve tiyatro programlarından Güldür Güldür’ün sezon finalinde dikkat çeken bir skeç ekranlara geldi. Skeçte, şifa için kendisine gelen insanları pandemi döneminde bilime yönlendiren ‘hocayı’ ziyaret edenlerin başına gelenler konu alındı. Sahnenin sonunda ise polis baskınına uğrayan ‘hocanın’ aslında bilim insanı olduğu ortaya çıkarken; elleri kelepçelenen hoca 'Bu ülkeye ne oluyor' sorusuna 'cin kaçmış' ifadeleriyle karşılık veriyor.



Yeni Akit gazetesi, 'Ermiş Hoca”' skecinde bir din hocasının kendisini ziyaret eden insanlara bilimsel cevaplarla karşılık vermesini eleştirdi. Gazete, söz konusu habere 'Yeter artık! Ali Sunal’ın yeni rezaleti patladı' başlığını attı. Akit gazetesinde yer alan haberde "Toplumda saygı duyulan din görevlilerini alaycı bir yaklaşımla gösteren skeçte, alttan alta “din ile bilim arasında çatışma var” algısı işlenerek alakasız bir şekilde, toplumun hocalara değil aslında bilim adamlarına itibar etmesi gerektiği mesajı veriliyor. Din ile bilimin aynı kefeye koyularak, 'hocalık' makamının küçük düşürülmeye çalışıldığı skeçte, 'ülkenin içine cin kaçmış' denilerek de hem Türkiye Cumhuriyeti devleti hem de Türk milleti alenen aşağılandı." ifadelerini kullandı.

Yeni Akit daha önce de hedef almıştı Akit'in haberinde "Tepki çeken skeçlerin ardından haftada iki gün yayın yapmaya başlayan Güldür Güldür için flaş bir karar alındı. Ali Sunal’ın sunuculuğunu yaptığı Güldür Güldür, ekranlara vedaya hazırlanıyor. Program için Ekim ayına kadar ara verilmesi kararı alındı. Cuma günü sezon finali yapacak olan programın yeni sezonda ekranlara gelip gelmeyeceği tam olarak bilinmezken söz konusu kararın Eylül ayı başında alınması bekleniyor. Yani program yeni sezonda ekrana gelmeyebilir" denilmişti.