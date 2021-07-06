Memur ve emekli Temmuz 2021 enflasyon zammı! Öğretmen, imam ve polis maaşları
Memur ve emeklilerin Temmuz 2021 enflasyon farkı zammı belli oldu. Polislere 373 lira, uzman doktorlara 507 lira, hemşirelere 319 lira, öğretmenlere 329 lira imamlara 342 lira enflasyon zammı geldi.
Memur ve emeklilerin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam da ortaya çıkmış oldu. Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 500 liradan 4 bin 880 liraya çıktı. Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 420 liradan 2 bin 624 liraya, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 763 liradan bin 912 liraya, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 662 liradan bin 802 liraya yükseldi.
Memur ve memur emeklisi enflasyon zam oranı: Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti. Memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında maaşlarına yüzde 3'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak.
İşçi emeklisi enflasyon zammı : İşçi emeklisine gelen zam oranı ise daha yüksek oldu. Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin zam oranı yüzde 8,45 oldu. Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 420 liradan 2 bin 624 liraya, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 763 liradan bin 912 liraya, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 662 liradan bin 802 liraya yükseldi.
Valilerin maaşına enflasyon farkı ile 808 lira zam gelirken, genel müdürlere 812 lira, şube müdürlerine 427 lira, polislere 373 lira, uzman doktorlara 507 lira, hemşirelere 319 lira ve öğretmenlere 329 lira zam geldi. İmam ve faizlerin enflasyon zam farkı 342 lira olurken, araştırma görevlileri de 413 lira zam aldı. En düşük memur maaşına gelen zam 247 lira oldu.