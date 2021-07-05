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Usta sanatçı Mazlum Çimen trafik kazası geçirdi! Sosyal medyadan duyurdu

Usta sanatçı Mazlum Çimen trafik kazası geçirdi! Sosyal medyadan duyurdu

DÜZCE Akçakoca yolunda 63 yaşındaki usta sanatçı Mazlum Çimen trafik kazası geçirdi.

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Şevkat Yerimdar dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Mazlum Çimen, Akçakoca yolunda talihsiz bir kaza geçirdi. Sevenleri tarafından kısa sürede merak konusu olan sanatçı, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabında kazayla ilgili açıklama yayınlayan Çimen, "Dün akşam Akçakoca yolunda bir kaza geçti başımdan, araba dışında hiç bir hasarım yok, İyiyim. Duyup merak eden ilgilenen tüm dostlara ve arkadaşlara teşekkür ederim. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.


Mazlum Çimen kimdir?
18 Haziran 1958 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. İstanbul Devlet Konservatuarı'nda dört yıl keman eğitimi aldıktan sonra aynı okulun bale bölümüne geçti. Bu bölümden 1980-1981'de mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde bale sanatçısı olarak görev alan Çimen halen bale sanatçılığına devam etmektedir. Birçok film ve televizyon dizinin müziklerini yapan Mazlum Çimen, Halk müziği sanatçısı Nesimi Çimen'in oğludur ve Türk halk müziği ses sanatçısı Yasemin Göksu'nun eski eşidir.Mazlum Çimen, oyunculuğu ve müzikleriyle yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

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