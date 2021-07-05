Müge Anlı bugün yok mu neden yok Müge Anlı bitti mi?

ATV ekranlarında hafta içi her sabah canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı neden yok, bugün neden Müge Anlı yok, bitti mi soruları ekranlarını açan seyirci tarafından merak edildi. Müge Anlı geçtiğimiz cuma günü sezon finali yaparak yayını bitirdi. Yeni sezonun eylül ayında başlaması bekleniyor.

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Müge Anlı bugün yok mu, Müge Anlı neden yok soruları ATV ekranlarını açan seyirci tarafından merak konusu oldu. Her sabah yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon finali yaptı ve yayın bitt. Yeni sezonun eylül ayının ilk haftası başlaması bekleniyor. Necla-Metin Büyükşen çiftinin cinayetinin işlendiği Müge Anlı'nın son bölümünde neler olmuştu. Gelin hatırlayalım..

Müge Anlı ile Tatlı Sert Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayetini çözemeden sezon finali yaptı. Müge Anlı bu cinayet için özel ekip kurulmasını sağladı. Ancak cinayetin tek tanığı olan çiftin kızlar olan Büşra Büyükşen ifadeleriyle olayı çıkmasa soktu. Büşra Büyükşen ketumluğu ile ağabeyi Osman Büyükşen'den sonra Müge Anlı'yı da sabır testinden geçirdi. Müge Anlı cinayet gecesi karakol görüntülerini yayınladı. Yetinmedi o gecenin canlı olarak canlandırmasını stüdyonun orta yerinde yaptırdı. Kameralar kapandıktan sonra ise Büşra Büyükşen 'büyük sır'la ilgili sinir krizi geçirdi. Müge Anlı sezon finaline giderken bu görüntüleri yayınladı. İşte Müge Anlı'da Büşra Büyükşen ile ilgili son yaşananlar:

Müge Anlı canlandırma yaptı

3 yıl sonra Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayetini yeniden gündemine alan Müge Anlı, olayın tanığı olan Büşra Büyükşen'i sonuna kadar zorladı. Doktor Osman Büyükşen'in Türkiye'nin yüreğini sızlatan isyanına rağmen suskun kalan Büşra Büyükşen, Müge Anlı'yı da sabır testine soktu. Müge Anlı en son çare olarak stüdyoda canlandırma yaptı. Büşra yarı aralıktan camdan, sinekliği çıkarıp kaçtığını söylemişti.

Stüdyoya bir cam ve yatak getirten Müge Anlı o anı canlandırmasını istedi. Büşra katilin kendisini camdan çıkmak isterken yakaladığını, tutup yatağa fırlattığını, orada da başının sağ tarafına dipçikle vurduğunu söylemişti. Stüdyoda o anın canlandırması yapıldı. Ancak canlandırmada Büşra söylediği gibi konuma giremedi.

Ağabeyi Osman Büyükşen katil rolünü üstlendi. Camdan çıkmaya çalışan Büşra'yı tutup yatağa fırlattığında Büşra'nın başının sağ kısmının üstte kalması gerekiyordu. Ancak bu bir türlü olmadı. Büşra söz konusu pozisyona girebilmek için hayli zorlandı.

Canlı yayın sonrası kayıtta diğer yüzü ortaya çıktı

Müge Anlı dünkü canlı yayından sonra Büşra ile konuşmaya devam etti. Cuma günü sezon finali öncesinde de Büşra'nın o kaydını yayınladı. Büşra o yayında amcası ile kavga edip onun üzerine yürüdü. Sinir krizi geçirmiş gibi bağıran Büşra Büyükşen, o eski ketum halinden sıyrıldı.