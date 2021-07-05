BIST 1.382
DOLAR 8,69
EURO 10,32
ALTIN 500,24
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Memur maaşları yeni zam 2021 derecesine göre en düşük kaç para oldu?

Memur maaşları yeni zam 2021 derecesine göre en düşük kaç para oldu?

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Temmuz ayı itibariyle maaşlara yansıyacak yeni zam oranı yüzde 5.45 oldu. Peki yeni enflasyon zammı sonrası memurların maaşı kaç para oldu? Derecsine göre lisans mezunu memurlar kaç para alacak?

Abone ol

Memur ve emeklilerin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam da ortaya çıkmış oldu. Emekliler memurlardan daha yüksek zam farkı alacak. En düşük memur maaşına gelen zam 247 lira olurken, öğretmenlere 329 lira, polislere 373 lira, din görevlilerine 342 lira zam geldi. Peki derecesine göre lisans mezunu memurlar kaç para alacak?

Enflasyon farkı zam oranı: Açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memurlar 6 aylık fark olarak yüzde 5.45 oranında zam aldı. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekliler ise yüzde 8.45 oranında zam almış oldu.

Valilerin maaşına enflasyon farkı ile 808 lira zam gelirken, genel müdürlere 812 lira, şube müdürlerine 427 lira, polislere 373 lira, uzman doktorlara 507 lira, hemşirelere 319 lira ve öğretmenlere 329 lira zam geldi. İmam ve faizlerin enflasyon zam farkı 342 lira olurken, araştırma görevlileri de 413 lira zam aldı. En düşük memur maaşına gelen zam 247 lira oldu. 

ÖNCEKİ HABERLER
Bilecik'te kiraz üreticileri isyan etti: Yerinde 5, büyük marketlerde 20 lira
Bilecik'te kiraz üreticileri isyan etti: Yerinde 5, büyük marketlerde 20 lira
Siirt'te askeri aracın geçişi sırasında patlama
Siirt'te askeri aracın geçişi sırasında patlama
Melisa Döngel kimdir kaç yaşında oynadığı diziler hangisi?
Melisa Döngel kimdir kaç yaşında oynadığı diziler hangisi?
Kiraya ne zam gelecek? Enflasyon rakamlarıyla birlikte belli oldu
Kiraya ne zam gelecek? Enflasyon rakamlarıyla birlikte belli oldu
Cedi Osman, tepkiler nedeniyle sosyal medya hesaplarını kapattı
Cedi Osman, tepkiler nedeniyle sosyal medya hesaplarını kapattı
Hükümet aşılara hızlı onay isteyince Tayvan'da aşı komitesi istifa etti
Hükümet aşılara hızlı onay isteyince Tayvan'da aşı komitesi istifa etti
ABD Başkanı Joe Biden'ın 'akıl sağlığı' tartışma konusu oldu
ABD Başkanı Joe Biden'ın 'akıl sağlığı' tartışma konusu oldu
Müge Anlı bugün yok mu neden yok Müge Anlı bitti mi?
Müge Anlı bugün yok mu neden yok Müge Anlı bitti mi?
Usta sanatçı Mazlum Çimen trafik kazası geçirdi! Sosyal medyadan duyurdu
Usta sanatçı Mazlum Çimen trafik kazası geçirdi! Sosyal medyadan duyurdu
Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı! İşte emekli ve memur maaşlarına gelen zam
Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı! İşte emekli ve memur maaşlarına gelen zam