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Kiraya ne zam gelecek? Enflasyon rakamlarıyla birlikte belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kiraya ne zam gelecek? Enflasyon rakamlarıyla birlikte belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu.

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TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Temmuz ayı için yüzde 14,55 oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Temmuz ayı kira artış oranları belli oldu. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Temmuz ayı için yüzde 17,53 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise, TÜFE'de yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,55 artış gerçekleşti.

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