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Hükümet aşılara hızlı onay isteyince Tayvan'da aşı komitesi istifa etti

Hükümet aşılara hızlı onay isteyince Tayvan'da aşı komitesi istifa etti

Tayvan'da aşı komitesi, onay süreci için kısa yol düzenlenmesinin planlandığını öğrenmesinin ardından istifa etti.

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Tayvan'da üretilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını değerlendirmek üzere kurulan komitede uzman olan Chen Pei-jer, aşı onay süreci için kısa yol düzenlenmesinin planlandığını öğrenmesinin ardından istifa etti.

Hükümet destekli araştırma enstitüsü olan Academia Sinica üyesi Chen, Tayvan Gıda ve İlaç İdaresi'nin geliştirilmekte olan iki aşıya onay vermek için bir kısa yol düzenlemeyi planladığını öğrendi.

Siyasetin bağımsız, bilimsel bir sürece müdahale ettiğini hissettiği için istifa ettiğini belirten Chen, önerilen kısa yolun yeterli bilimsel kanıta veya küresel tanınırlığa sahip olmadığını söyledi.

Chen’in istifası önerilen kısa yola dair tartışmalara yol açtı.

Söz konusu kısa yolla, son aşama testleri tamamlanmayan aşıların insanlarda acil kullanımına onay verilmesinin önünün açılacağı bildirildi.

Tüm süreçleri sağlıklı şekilde tamamlanmamış aşıların işe yarayıp yaramayacağı ve taşıyacağı muhtemel riskler endişeye sebep oldu.

Kullanılan küresel aşılar, aşılanan ve aşı vurulmayan grupların dikkatle izlenmesi sonucu elde edilen verilerin onaylanması sonucunda klinik denemelerin son aşamasından geçebilmişti.

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