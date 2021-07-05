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Cedi Osman, tepkiler nedeniyle sosyal medya hesaplarını kapattı

Cedi Osman, tepkiler nedeniyle sosyal medya hesaplarını kapattı

12 Dev Adam, Yunanistan yenilgisiyle Olimpiyatlara katılma şansını kaçırdı. Milli Basketbolcu Cedi Osman, başarısızlığa gelen eleştiriler üzerine tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.

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A Milli Basketbol Takımımızın yıldızı Cedi Osman, tüm sosyal medya hesaplarını kapattı. Yunanistan yenilgisiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları’na gidemeyen 12 Dev Adam büyük fırsatı tepti. Turnuvaya NBA oyuncularıyla dahil olan milli takımımız, eksik kadroyla Kanada'ya gelen Yunanistan'a yenilince moraller epey bozuldu.

Yarı finaldeki rakibimiz Yunanistan Kostas Sloukas ve Nick Calathes dışında hiçbir yıldız oyuncusunun bulunmadığı kadroyla A Milli Takımımızı devirince sosyal medyada da tepki oluştu.

Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz gibi NBA yıldızlarımıza rağmen alınan bu farklı yenilgi sert eleştirileri de beraberinde getirdi.

Cedi Osman da olumsuz yorumların ardından Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı. Cleveland Cavaliers forması giyen yıldız oyuncu Yunanistan maçını sadece 4 sayı ile tamamlayarak büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

Cedi, sosyal medyada sık sık yaklaşık oyuncu sevgilisi Ebru Şahin ile olan paylaşımları ile gündeme geliyordu.

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