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Galata Kulesi'ne büyük zamla ilgili Bakanlıktan açıklama geldi! İBB'den alınmıştı

Galata Kulesi'ne büyük zamla ilgili Bakanlıktan açıklama geldi! İBB'den alınmıştı

İSTANBUL'un sembol yapılarından Galata Kulesi'yle ilgili yapılan zam haberlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı açıklama yaptı.

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İşletmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınıp Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilen İstanbul'un tarihi sembollerinden Galata Kulesi'nin giriş ücretlerine yüzde 200’den fazla zam yapıldığı iddia edilmişti. Cumhuriyet gazetesi haberinde "Kültür ve Turizm Bakanlığı 1 Temmuz 2021'den itibaren Galata Kulesi Müzesi giriş ücretlerini güncelledi. Galata Kulesi giriş ücretine temmuz ayı itibarıyla zam yapıldı. Buna göre, Galata Kulesi giriş ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren 30 liradan 100 liraya yükseltildi." ifadelerini kullanmıştı.


Kültür ve Turizm Bakanlığı Twitter hesabından paylaştığı açıklamada "Tüm müzelerimiz; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için ücretsiz, Diğer vatandaşlarımız içinse yıllık ziyaret bedeli 60₺’dir." denildi. 

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