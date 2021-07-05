BIST 1.382
DOLAR 8,69
EURO 10,32
ALTIN 500,24
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Şanlıurfa'da PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyon! 15 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şanlıurfa'da PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyon! 15 şüpheli tutuklandı

ŞANLIURFA'da, terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda teröriste yardım ve yataklık ettikleri belirlenerek gözaltına alınan 23 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyet yürüttüğü, sansasyonel eylem amaçlı kente geldiği tespit edilen "Azad Pirsus" kod adlı terörist S.P'nin 12 Haziran'da yakalanmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, S.P'ye yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 23 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir piyade tüfeği, buna ait 7 şarjörle 176 mermi, bir gece görüşlü termal dürbün, bir adet seri numarası silinmiş uzun namlulu silahla buna ait 3 şarjör ve 101 fişek, bir el bombası, iki örgütsel fotoğraf, bir av tüfeği ve buna ait 6 fişek, yasaklı yayınlarla çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Melisa Döngel kimdir kaç yaşında oynadığı diziler hangisi?
Melisa Döngel kimdir kaç yaşında oynadığı diziler hangisi?
Kiraya ne zam gelecek? Enflasyon rakamlarıyla birlikte belli oldu
Kiraya ne zam gelecek? Enflasyon rakamlarıyla birlikte belli oldu
Cedi Osman, tepkiler nedeniyle sosyal medya hesaplarını kapattı
Cedi Osman, tepkiler nedeniyle sosyal medya hesaplarını kapattı
Hükümet aşılara hızlı onay isteyince Tayvan'da aşı komitesi istifa etti
Hükümet aşılara hızlı onay isteyince Tayvan'da aşı komitesi istifa etti
Müge Anlı bugün yok mu neden yok Müge Anlı bitti mi?
Müge Anlı bugün yok mu neden yok Müge Anlı bitti mi?
Usta sanatçı Mazlum Çimen trafik kazası geçirdi! Sosyal medyadan duyurdu
Usta sanatçı Mazlum Çimen trafik kazası geçirdi! Sosyal medyadan duyurdu
Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı! İşte emekli ve memur maaşlarına gelen zam
Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı! İşte emekli ve memur maaşlarına gelen zam
LGS tercih dönemi başladı
LGS tercih dönemi başladı
'Ermiş hoca' skeci ortalığı karıştırdı! Yeni Akit Güldür Güldür'ü hedef aldı: 'Ali Sunal’ın yeni rezaleti patladı'
'Ermiş hoca' skeci ortalığı karıştırdı! Yeni Akit Güldür Güldür'ü hedef aldı: 'Ali Sunal’ın yeni rezaleti patladı'
30 bin fitte hostese şok sürpriz! 'Davet etmezseniz arıza çıkar'
30 bin fitte hostese şok sürpriz! 'Davet etmezseniz arıza çıkar'