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Siirt'te askeri aracın geçişi sırasında patlama

Siirt'te askeri aracın geçişi sırasında patlama

SİİRT'in Eruh ilçesinde, askeri aracın geçişi sırasında, terör örgütü PKK tarafından yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada askeri araçta hasar oluşurken, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.

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Olay, gece saatlerinde, Eruh ilçesine bağlı Okçular köyü mevkisinde meydana geldi. Bölgede devriye görevindeki askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Operasyon başlatıldı

Patlamada can kaybı ve yaralanma olmazken, askeri araçta hasar meydana geldi. Patlamanın ardından güvenlik güçleri, el yapımı patlayıcıyı tuzaklayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede operasyon başlattı.

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