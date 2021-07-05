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Kocaeli'de kötü koku ekipleri harekete geçirdi! Eve giren şok oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de kötü koku ekipleri harekete geçirdi! Eve giren şok oldu

KOCAELİ'de hijyen koşullarına aykırı olacak şekilde çöp biriktirilen evde, yaklaşık 6 saat süren temizlik çalışması yapıldı. Temizlik çalışmalarının sonunda evden 5 kamyon çöp çıkarıldı.

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Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sultan Orhan Mahallesi’nde mülk sahibi D.Y'nin, kızı H.A ve 3 torununa ikamet etmeleri için verdiği evde çöp biriktirildiğini tespit etti. Temizlik işleri müdürlüğü ekipleri de çöp biriktirilen evde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Veteriner işleri müdürlüğü ekipleri tarafından böcek ve haşerata karşı ilaçlama çalışmasının da yapıldığı evden, 5 kamyon çöp çıkarıldı. Yaklaşık 6 saat süren temizlik çalışmasının yapıldığı ev, mülk sahibi D.Y isimli vatandaşa boş bir şekilde teslim edildi.

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