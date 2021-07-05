Büyükçekmece'deki çifte cinayet! Katil kocanın ifadesi çıktı: Eşimin cep telefonunda aşk mesajları gördüm

Olay yerindeki kamera görüntülerinden ve Jaguar’ın plakasından yola çıkan polis, çifte cinayeti Adalet Bike’nin eşi Mahmut Bike ile bazı yakınlarının işlediğini tespit etti. Adli Tıp Kurumu ve polis kriminal laboratuvarında yapılan incelemelerde de Adalet Bike’ye otomobilde bıçakla derin kesikler atılarak işkence edildiği, ardından da Jaguar marka otomobille defalarca üzerinden geçilerek öldürüldüğü belirlendi.