Büyükçekmece'deki çifte cinayet! Katil kocanın ifadesi çıktı: Eşimin cep telefonunda aşk mesajları gördüm
Gökhan Denli ve Adalet Bike’nin canice öldürülmesiyle ilgili aranan eşi Mahmut Bike, Fırat Bike, Furkan Özcan ve Öznur Erberk tutuklandı. Mahmut Bike, ifadesinde, eşinin telefonunda aşk mesajlarını görmesi üzerine olayı tek başına gerçekleştirdiğini öne sürdü.
İstanbul’da bir çocuk annesi Adalet Bike (29), 21 Haziran’da saat 00.30 sıralarında arkadaşı Gökhan Denli (30) ile buluştu. İkili Büyükçekmece Kültür Park yanına park ettikleri otomobilde sohbet ediyorlardı. Bu sırada arkalarına Jaguar marka otomobil yanaştı.
Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre otomobilden inen 4 kişi, Denli’yi defalarca bıçakladı, kaçmaya çalışırken de 7 el ateş ederek öldürdü. Bike’yi zorla otomobile bindiren saldırganlar, kaçtı.
Bike’nin parçalanmış haldeki cesedi de olaydan birkaç saat sonra D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkisinde bulundu. Jaguar marka otomobil de birkaç kilometre ileride hasarlı halde terk edilmişti.
Olay yerindeki kamera görüntülerinden ve Jaguar’ın plakasından yola çıkan polis, çifte cinayeti Adalet Bike’nin eşi Mahmut Bike ile bazı yakınlarının işlediğini tespit etti. Adli Tıp Kurumu ve polis kriminal laboratuvarında yapılan incelemelerde de Adalet Bike’ye otomobilde bıçakla derin kesikler atılarak işkence edildiği, ardından da Jaguar marka otomobille defalarca üzerinden geçilerek öldürüldüğü belirlendi.