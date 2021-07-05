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Süleyman Soylu istifa etti mi? Feyzi İşbaşaran kulis dedi yalan çıktı

Süleyman Soylu istifa etti mi? Feyzi İşbaşaran kulis dedi yalan çıktı

Sosyal medyanın gündemine gece yarısı düşen Süleyman Soylu istifa etti haberi ortalığı karıştırdı. Gündeme getiren karakolda dayak yediği haberleri ile bilinen eski AK Parti Milletvekili Feyzi İşbaşaran'dı. İstifa iddiası yalan çıktı.

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Süleyman Soylu dün Bitlis’te Gazitepe askeri üs bölgesini ziyaret ederken önce Oda TV'den manüpilasyon dolu bir haber geldi. Soylu'nun askerlerle olan fotoğrafını kullanan Oda TV, bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'mesaj' olarak lanse etti. 

Bu haberin ardından gece yarısı Süleyman Soylu'ya ilişkin bir manipülasyon daha geldi. Bu kez sahneye eski AK Parti milletvekili Feyzi İşbaşaran çıktı. Karakolda Sedat Peker tarafından dövdürüldüğü ortaya çıkan Feyzi İşbaşaran, Süleyman Soylu'nun istifa ettiğini öne sürdü. İşbaşaran 'kulis bilgisi' diyerek şöyle bir twit attı:

İstifa haberi yalan çıktı
Feyzi İşbaşaran'ın kısa sürede gündem olan bu 'istifa' iddiası yalan çıktı. Ankara kaynakları istifanın söz konusu olmadığını duyurdu. Süleyman Soylu bu sabah Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı yaptı. 

SEDAT PEKER KARAKOLDA DÖVDÜRMÜŞTÜ

Feyzi İşbaşaran ismi gündeme son olarak Sedat Peker'in 'dayak' itirafıyla gelmişti. AK Parti eski Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran gözaltındayken karakol nezarethanesinde dövülmüştü. Sedat Peker, İşbaşaran'ı kendisinin dövdürdüğünü itiraf etmişti. 

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