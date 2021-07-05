Koronavirüs ortadan kalkmayacak itirafı: Yeni döneme giriliyor
İngiliz Bakan koronavirüsün ortadan kalkmayacağını belirterek yeni bir döneme girileceğini, virüsün artık grip gibi hep hayatımızda olacağını ve maskelerin artık kişisel tercih olacağını ifade etti.
Emlak Bakanı Robert Jenrick geçtiğimiz gün koronavirüs önlemleri ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Jenrick yaptığı açıklamada, "Özellikle maske takmak istemiyorum, pek çok insanın bunu yapmaktan hoşlandığını düşünmüyorum. Bunların kişisel tercih meseleleri olacağı ve bu nedenle toplumun bazı üyelerinin tamamen meşru nedenlerle maske takıp takmama tercihinde bulunabileceği aşamaya geçeceğiz. Hükümetin size ne yapacağınızı söylemesinden çok, bireysel olarak kendi seçimlerimizi yaptığımız farklı bir dönem olacak"
Hükümetin yeni Sağlık Bakanı Sajid Javid de koronavirüs kısıtlamalarını hafifletmek istediğinin sinyalini verdi.
KOVİD'İN VARLIĞINI KABUL ETMEYİ ÖĞRENMELİYİZ, TIPKI GRİPTE OLDUĞU GİBİ…
Javid, bu hafta sonu Mail on Sunday gazetesine yazdığı bir makalede, "19 Temmuz için yoldayız ve insanlara Covid'i ortadan kaldıramayacağımız konusunda dürüst olmamız gerekiyor" dedi
"Ayrıca, vakaların önemli ölçüde artacağı konusunda net olmalıyız. Birçok insanın kısıtlamaların hafifletilmesi konusunda temkinli olacağını biliyorum - bu tamamen anlaşılabilir bir durum. Ancak seçeceğimiz hiçbir tarih risksiz gelmeyecek, bu yüzden geniş ve dengeli bir bakış açısı ile risk almamız gerekiyor. Covid'in varlığını kabul etmeyi ve onunla başa çıkmanın yollarını bulmayı öğrenmemiz gerekecek - tıpkı gripte yaptığımız gibi."
Javid, "Uygulamamız gereken kurallar, aile içi şiddette şok edici bir artışa ve birçok insanın akıl sağlığı üzerinde korkunç bir etkiye neden oldu. Artık ilerleyebilir ve bizim için çok zor olan bu kısıtlamaların çoğundan uzaklaştığımız çok daha müsamahakar bir rejime geçebiliriz" dedi.