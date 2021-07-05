Koronavirüs ortadan kalkmayacak itirafı: Yeni döneme giriliyor

Emlak Bakanı Robert Jenrick geçtiğimiz gün koronavirüs önlemleri ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Jenrick yaptığı açıklamada, "Özellikle maske takmak istemiyorum, pek çok insanın bunu yapmaktan hoşlandığını düşünmüyorum. Bunların kişisel tercih meseleleri olacağı ve bu nedenle toplumun bazı üyelerinin tamamen meşru nedenlerle maske takıp takmama tercihinde bulunabileceği aşamaya geçeceğiz. Hükümetin size ne yapacağınızı söylemesinden çok, bireysel olarak kendi seçimlerimizi yaptığımız farklı bir dönem olacak"