Caner Erkin'le Vitor Pereira'dan birlik beraberlik mesajı içeren poz

Bir önceki döneminde küfre varan bir tartışma yaşayan Caner Erkin ve Vitor Pereira buzları eritti. İkili samimi bir fotoğrafla birlik beraberlik mesajı verdi.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira olurken en çok merak edilen konulardan bir tanesi de bir önceki döneminde Caner Erkin'le tartışma yaşayan Portekizli hocanın milli futbolcuya göstereceği tutumdu.

Sarı-lacivertliler yaptığı son paylaşımla Caner Erkin ve Vitor Pereira'nın samimi bir şekilde birbirlerine sarıldığı fotoğrafı paylaşarak taraftarların endişesini giderirken tecrübeli sol bekin takımdan gönderileceği haberleri de böylece yalanlanmış oldu.

Ne yaşanmıştı?

Pereira'nın önceki döneminde bir Galatasaray derbisi öncesi Caner Erkin yerine ilk 11'de Hasan Ali Kaldırım'a şans vermesi milli futbolcuyu çıldırtmış ve deneyimli teknik adama "Senin kuracağın kadroyu s...." diyerek tepkisini dile getirmişti.

"Hocamı ilk ben karşılayacağım"

Yaşanan tartışmaların ardından Caner Erkin sezon sonu takımdan gönderilmişti. Pereira ile tekrar anlaşılmasından sonra Caner'in "Hocamı ilk ben karşılayacağım' dediği öğrenilmişti.