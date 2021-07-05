Ali Babacan'dan emekli ve memur maaş zammına tepki! 'Sadece kepçeyle toplamayı biliyorlar'

"Emekli ve memur maaş artışı yaşanan fiili enflasyonun çok çok gerisinde" diyen DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Hükûmet; sadece kepçeyle toplamayı biliyor. Ama verirken elinde çay kaşığı bile yok" eleştirisi getirdi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, enflasyon farkıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 8.45'lik zammı eleştirdi. 1 Temmuz'da elektrik ve doğalgaza yapılan kallavi zamları hatırlatan Babacan, "Bu artış, yaşanan fiili enflasyonun çok çok gerisinde. Hükûmet; sadece kepçeyle toplamayı biliyor. Ama verirken elinde çay kaşığı bile yok" dedi.

İşte Ali Babacan'ın sosyal medya hesabından yaptığı o eleştiri:

"Hükûmet memur ve emekli maaşlarına %8,45 artış oranı açıkladı. Bu artış, yaşanan fiili enflasyonun çok çok gerisinde. Üstelik daha geçen hafta elektriğe %15, doğal gaza %12 zam yapmıştı. Hükûmet; sadece kepçeyle toplamayı biliyor. Ama verirken elinde çay kaşığı bile yok."