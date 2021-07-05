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Ali Babacan'dan emekli ve memur maaş zammına tepki! 'Sadece kepçeyle toplamayı biliyorlar'

Ali Babacan'dan emekli ve memur maaş zammına tepki! 'Sadece kepçeyle toplamayı biliyorlar'

"Emekli ve memur maaş artışı yaşanan fiili enflasyonun çok çok gerisinde" diyen DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Hükûmet; sadece kepçeyle toplamayı biliyor. Ama verirken elinde çay kaşığı bile yok" eleştirisi getirdi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, enflasyon farkıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 8.45'lik zammı eleştirdi. 1 Temmuz'da elektrik ve doğalgaza yapılan kallavi zamları hatırlatan Babacan, "Bu artış, yaşanan fiili enflasyonun çok çok gerisinde. Hükûmet; sadece kepçeyle toplamayı biliyor. Ama verirken elinde çay kaşığı bile yok" dedi.

İşte Ali Babacan'ın sosyal medya hesabından yaptığı o eleştiri:

"Hükûmet memur ve emekli maaşlarına %8,45 artış oranı açıkladı. Bu artış, yaşanan fiili enflasyonun çok çok gerisinde. Üstelik daha geçen hafta elektriğe %15, doğal gaza %12 zam yapmıştı. Hükûmet; sadece kepçeyle toplamayı biliyor. Ama verirken elinde çay kaşığı bile yok."

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