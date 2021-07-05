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Bruma Süper Lig'e dönüyor

Bruma Süper Lig'e dönüyor

Adana Demirspor'un bir dönem Galatasaray forması giyen Bruma ile anlaşma sağladığı haberlerine yalanlama geldi. Bruma'ya Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgisi olduğu iddia edildi.

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Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Eski Galatasaraylı oyuncu Bruma ile anlaşma sağlandığı yönündeki bilgilerle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Sancak, "Bruma ile görüşme olmadı. Kendisiyle herhangi bir çalışmamız bulunmuyor. Transfer listemizde olmayan bir oyuncu" diye konuştu.

Öte yandan İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Bruma için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı içerisinde olduğunu iddia etti.

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