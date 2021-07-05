Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! Türkiye'de yakalanan en büyük miktar...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş yeni operasyonu açıkladı. Bakan Muş, "Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi. Bu Türkiye'de ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar." dedi.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi. Bu Türkiye'de ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar." dedi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi. Bu, Türkiye'de muhafaza ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar. Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum."