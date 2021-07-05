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Temmuz zammı belli oldu! 2021 Öğretmen, polis, mühendis, doktor maaşları ne kadar oldu?

Temmuz zammı belli oldu! 2021 Öğretmen, polis, mühendis, doktor maaşları ne kadar oldu?

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memurların da zamlı maaşlar belli oldu. Buna göre; Memur ve memur emeklileri yüzde 3'lük toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8.45 oranında zam alacak. Hangi memurun ne kadar maaş alacağı da yeni zamlarla birlikte netleşti. İşte 2021 öğretmen, doktor, polis, mühendis, hemşire maaşları...

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Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri enflasyon rakamlarını merakla bekliyordu. Tüketici fiyat endeksi haziran ayında yıllık yüzde 17,53, aylık yüzde 1,94 arttı. Enflasyon verileri ile birlikte emekli ve memurun ocak zammı belli oldu. Peki hangi meslek ne kadar alacak? Yeni maaşlar ne kadar oldu? İşte detaylar...

Genel müdür (1/4)

Ocak: 14.917
Temmuz: 16.177

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Ocak: 7.862
Temmuz: 8.526

Memur (Lisans - 9/1)

Ocak: 4.866
Temmuz: 5.277

Öğretmen (1/4)

Ocak: 6.074
Temmuz: 6.587

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Ocak: 13.671
Temmuz: 14.826

Başkomiser (3/1)

Ocak: 7.858
Temmuz: 8.522

Polis memuru (8/1)

Ocak: 6.883
Temmuz: 7.465

Uzman doktor (1/4)

Ocak: 9.337
Temmuz: 10.126

Hemşire (Lisans - 5/1)

Ocak: 5.893
Temmuz: 6.391

Mühendis (1/4)

Ocak: 8.025
Temmuz: 8.703

Teknisyen (Lise - 11/1)

Ocak: 5.063
Temmuz: 5.491

Araştırma görevlisi (7/1)

Ocak: 7.621
Temmuz: 8.265

En düşük memur maaşı

Ocak: 4.500
Temmuz: 4.880

Vaiz (1/4)

Ocak: 6.311
Temmuz: 6.844

Avukat (1/4)

Ocak: 7.663
Temmuz: 8.311

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