Temmuz zammı belli oldu! 2021 Öğretmen, polis, mühendis, doktor maaşları ne kadar oldu?

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memurların da zamlı maaşlar belli oldu. Buna göre; Memur ve memur emeklileri yüzde 3'lük toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8.45 oranında zam alacak. Hangi memurun ne kadar maaş alacağı da yeni zamlarla birlikte netleşti. İşte 2021 öğretmen, doktor, polis, mühendis, hemşire maaşları...

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Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri enflasyon rakamlarını merakla bekliyordu. Tüketici fiyat endeksi haziran ayında yıllık yüzde 17,53, aylık yüzde 1,94 arttı. Enflasyon verileri ile birlikte emekli ve memurun ocak zammı belli oldu. Peki hangi meslek ne kadar alacak? Yeni maaşlar ne kadar oldu? İşte detaylar...

Genel müdür (1/4)

Ocak: 14.917

Temmuz: 16.177

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Ocak: 7.862

Temmuz: 8.526

Memur (Lisans - 9/1)

Ocak: 4.866

Temmuz: 5.277

Öğretmen (1/4)

Ocak: 6.074

Temmuz: 6.587

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Ocak: 13.671

Temmuz: 14.826

Başkomiser (3/1)

Ocak: 7.858

Temmuz: 8.522

Polis memuru (8/1)

Ocak: 6.883

Temmuz: 7.465

Uzman doktor (1/4)

Ocak: 9.337

Temmuz: 10.126

Hemşire (Lisans - 5/1)

Ocak: 5.893

Temmuz: 6.391

Mühendis (1/4)

Ocak: 8.025

Temmuz: 8.703

Teknisyen (Lise - 11/1)

Ocak: 5.063

Temmuz: 5.491

Araştırma görevlisi (7/1)

Ocak: 7.621

Temmuz: 8.265

En düşük memur maaşı

Ocak: 4.500

Temmuz: 4.880

Vaiz (1/4)

Ocak: 6.311

Temmuz: 6.844

Avukat (1/4)

Ocak: 7.663

Temmuz: 8.311