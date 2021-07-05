Temmuz zammı belli oldu! 2021 Öğretmen, polis, mühendis, doktor maaşları ne kadar oldu?
TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memurların da zamlı maaşlar belli oldu. Buna göre; Memur ve memur emeklileri yüzde 3'lük toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8.45 oranında zam alacak. Hangi memurun ne kadar maaş alacağı da yeni zamlarla birlikte netleşti. İşte 2021 öğretmen, doktor, polis, mühendis, hemşire maaşları...Abone ol
Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri enflasyon rakamlarını merakla bekliyordu. Tüketici fiyat endeksi haziran ayında yıllık yüzde 17,53, aylık yüzde 1,94 arttı. Enflasyon verileri ile birlikte emekli ve memurun ocak zammı belli oldu. Peki hangi meslek ne kadar alacak? Yeni maaşlar ne kadar oldu? İşte detaylar...
Genel müdür (1/4)
Ocak: 14.917
Temmuz: 16.177
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Ocak: 7.862
Temmuz: 8.526
Memur (Lisans - 9/1)
Ocak: 4.866
Temmuz: 5.277
Öğretmen (1/4)
Ocak: 6.074
Temmuz: 6.587
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Ocak: 13.671
Temmuz: 14.826
Başkomiser (3/1)
Ocak: 7.858
Temmuz: 8.522
Polis memuru (8/1)
Ocak: 6.883
Temmuz: 7.465
Uzman doktor (1/4)
Ocak: 9.337
Temmuz: 10.126
Hemşire (Lisans - 5/1)
Ocak: 5.893
Temmuz: 6.391
Mühendis (1/4)
Ocak: 8.025
Temmuz: 8.703
Teknisyen (Lise - 11/1)
Ocak: 5.063
Temmuz: 5.491
Araştırma görevlisi (7/1)
Ocak: 7.621
Temmuz: 8.265
En düşük memur maaşı
Ocak: 4.500
Temmuz: 4.880
Vaiz (1/4)
Ocak: 6.311
Temmuz: 6.844
Avukat (1/4)
Ocak: 7.663
Temmuz: 8.311