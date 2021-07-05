BIST 1.387
DOLAR 8,67
EURO 10,30
ALTIN 499,80
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI  /  EMEKLİ
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Emekli sandığı emekli maaşları 2021 temmuz zammı netleşti kaç para?

Emekli sandığı emekli maaşları 2021 temmuz zammı netleşti kaç para?

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Temmuz ayı itibariyle maaşlara yansıyacak yeni zam oranı yüzde 5.45 oldu. Peki yeni enflasyon zammı sonrası emekli sandığı emeklisinin maaşı kaç para oldu? İşte temmuz zammı yeni emekli sandığı emeklisi maaşları...

Abone ol

Memur ve emeklilerin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam da ortaya çıkmış oldu. Emekliler memurlardan daha yüksek zam farkı alacak. En düşük memur maaşına gelen zam 247 lira olurken, öğretmenlere 329 lira, polislere 373 lira, din görevlilerine 342 lira zam geldi. Peki emekli sandığı emeklisi maaşları en düşük/en yüksek kaç para oldu?

2000 öncesi SSK'lı emekli olanların maaşı 2625 liraya yükseldi.

Enflasyon farkı zam oranı: Açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memurlar 6 aylık fark olarak yüzde 5.45 oranında zam aldı. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekliler ise yüzde 8.45 oranında zam almış oldu.

Valilerin maaşına enflasyon farkı ile 808 lira zam gelirken, genel müdürlere 812 lira, şube müdürlerine 427 lira, polislere 373 lira, uzman doktorlara 507 lira, hemşirelere 319 lira ve öğretmenlere 329 lira zam geldi. İmam ve faizlerin enflasyon zam farkı 342 lira olurken, araştırma görevlileri de 413 lira zam aldı. En düşük memur maaşına gelen zam 247 lira oldu. 

ÖNCEKİ HABERLER
Suriyelilerin bayram için Kilis'ten ülkelerine yolculuğu başladı
Suriyelilerin bayram için Kilis'ten ülkelerine yolculuğu başladı
Hastanede oksijen bitti 63 kişi öldü! Endonezya'daki Covid-19 felaketi
Hastanede oksijen bitti 63 kişi öldü! Endonezya'daki Covid-19 felaketi
Fenerbahçe'den Vitor Pereira ve Caner Erkin paylaşımı
Fenerbahçe'den Vitor Pereira ve Caner Erkin paylaşımı
Filenin Sultanları’nın Tokyo 2020 kadrosu belli oldu
Filenin Sultanları’nın Tokyo 2020 kadrosu belli oldu
Bebeğini kucağına almaya hazırlanıyordu! Tokat'ta yürek yakan son
Bebeğini kucağına almaya hazırlanıyordu! Tokat'ta yürek yakan son
İstifa ettiği dedikodusu çıkan Süleyman Soylu için AK Parti'den açıklama
İstifa ettiği dedikodusu çıkan Süleyman Soylu için AK Parti'den açıklama
Bağkur emeklisi 2021 temmuz zammı en düşük kaç liraya çıktı?
Bağkur emeklisi 2021 temmuz zammı en düşük kaç liraya çıktı?
Van'da hamurla top gibi oynamışlardı! O fırının işletmecisi: Deneme sürecindeydiler, işe almadık
Van'da hamurla top gibi oynamışlardı! O fırının işletmecisi: Deneme sürecindeydiler, işe almadık
Sezgin Baran Korkmaz hakim karşısına çıktı! Hakim kararını verdi
Sezgin Baran Korkmaz hakim karşısına çıktı! Hakim kararını verdi
SGK emeklisi temmuz zammı 2021 en düşük kaç para oldu?
SGK emeklisi temmuz zammı 2021 en düşük kaç para oldu?