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Bebeğini kucağına almaya hazırlanıyordu! Tokat'ta yürek yakan son

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bebeğini kucağına almaya hazırlanıyordu! Tokat'ta yürek yakan son

TOKAT'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hamile kadın ile bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat - Niksar kara yolu Kızılköy yakınlarında meydana geldi. Ferdi Y. (38) idaresindeki 60 ABD 205 plakalı Opel marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, hamile olduğu öğrenilen Esra Polat (23) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile birlikte 5 kişi ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Taha Niyazi Yaşar (8), hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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