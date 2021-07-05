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Numan Kurtulmuş 1993'te Sivas ve Başbağlar'da hayatını kaybedenleri andı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Numan Kurtulmuş 1993'te Sivas ve Başbağlar'da hayatını kaybedenleri andı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 1993'te Sivas ve Başbağlar'da hayatını kaybedenleri andı.

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Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"1993 yılının iki derin acısı Sivas ve Başbağlar katliamlarını, yıl dönümlerinde hüzünle ve ibretle hatırlarken, vefat edenleri rahmetle yad ediyoruz. Milletimizi etnik köken veya mezhep farklılığı yüzünden ayrıştırarak kaosun tohumunu ekenleri bugün de lanetliyoruz. Acıların yol açtığı ağır tecrübeyle, toplumsal barış ve kardeşliğimiz için hukuk devleti ve eşit yurttaşlık bilincinin önemini bir kez daha vurguluyoruz."

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