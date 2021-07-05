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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kütahya'da şehit olan polis memuru için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kütahya'da şehit olan polis memuru için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kütahya'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Serhat Alışkan için başsağlığı diledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Serhat Alışkan için başsağlığı diledi.

Soylu, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında, "Kütahya Tavşanlı'da, görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polisimiz Serhat Alışkan'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, polis teşkilatımız ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, şehidimizin makamını ali eylesin." ifadelerini kullandı.

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