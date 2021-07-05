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Bursa'da ormanlık alanda bebek cesedi bulundu

Bursa'da ormanlık alanda bebek cesedi bulundu

BURSA'dan son gelen haber korkunç... Ormanlık arazide bir kişi, ağaç dibine bırakılmış siyah renkli poşetin içinde bebek cesedi buldu. Olayın aydınlatılması için başlatılan çalışma sürüyor.

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Bursa'da ormanlık alanda bir bebeğe ait ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi Ormanlar Caddesi civarındaki ormanlık arazide bir çoban, ağaç dibine bırakılmış siyah renkli poşeti fark etti.

Poşeti açınca içinde bebek cesedi olduğunu gören çoban, durumu polise bildirdi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, yeni doğduğu anlaşılan bebeğin cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bebeğin kimliğinin belirlenmesi ve olayın aydınlatılması için başlatılan çalışma sürüyor.

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