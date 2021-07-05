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Anadolu Ajansı muhabiri dehşeti yaşadı! Yüzüne onlarca dikiş atıldı

Anadolu Ajansı muhabiri dehşeti yaşadı! Yüzüne onlarca dikiş atıldı

İSTANBUL'da meydana gelen olayda Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu motosikletli magandaların saldırısına uğradı.

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Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu, 1 Temmuz günü Kağıthane Nurtepe'de iki motosikletli trafik magandasının saldırısına uğradı. Çenesi kırılan Biçeroğlu'nun yüzüne onlarca dikiş atıldı. Kesici aletlerle muhabiri öldüresiye darp eden saldırganlar olay yerinden kaçtı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nin başlattığı soruşturma sonucunda yakalanan saldırganlar sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Haberciler Platformu Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldıranların serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, AA Muhabiri Ekrem Biçeroğlu, trafikte iki eşkıyanın saldırısına uğradı. Çenesi kırıldı. Polis iki saldırganı yakaladı. Suç kaydı olan iki eşkiya adliyede sebest bırakıldı. Meslektaşımıza yapılan saldırıyı ve iki eşkıyanın sebest bırakılmasını nefretle kınıyoruz." denildi.

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