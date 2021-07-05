AÖF yaz okulu kayıt yenileme 2021 ne zaman kayıt ücreti bilgisi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtları için beklenen tarih geldi. 5 Temmuz'da başlayan AÖF yaz okulu kayıt işlemleri 9 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecek. Bu süreçte kayıt işlemlerinin tamamlanması için öğrencilerin sınav ücretlerini yatırmaları gerekiyor.

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AÖF yaz okulu kayıtları başladı. Eylül ayının başında yapılacak AÖF yaz okulu öncesinde öğrenciler kayıt işlemlerini gerçekleştiriyor. AÖF yaz okulu kayıt işlemlerini yapan öğrenciler, bu işlemlerini tamamlamak için sınav ücretlerini yatırmaları gerekiyor. AÖF yaz okulu sınavlarının yüz yüze yapılması planlanıyor. Peki AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, AÖF kayıt ücreti kaç para, AÖF yaz okulu dersleri ne zaman başlıyor?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtları için beklenen tarih geldi. 5 Temmuz'da başlayan AÖF yaz okulu kayıt işlemleri 9 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecek. Bu süreçte kayıt işlemlerinin tamamlanması için öğrencilerin sınav ücretlerini yatırmaları gerekiyor.

AÖF kayıt işlemlerinde 1 ders için 225 Türk Lirası, ilave her ders için ise 25 Türk Lirası ödemesi gerekiyor.

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan AÖF yaz okulu duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Bu duyuru Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt işlemlerini kapsamaktadır.

Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt işlemleri;

*05 Temmuz 2021 Pazartesi günü başlayacak

*09 Temmuz 2021 Cuma günü saat 22:00’de sona erecektir.

*Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında

Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

*Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

*İnternet Bankacılığı ile Ödeme

*ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

*Mobil Bankacılık ile Ödeme

*Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 09 Temmuz 2021 tarihinde saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir.

09 Temmuz 2021 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesini yapmayan öğrenciler, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.

Öğrencilerin yaz okulunun yapıldığı öğretim yılı bahar dönemindeki öğrencilik statüsü değişmez.

2018-2019 öğretim yılından itibaren öğrencilere ders kitapları dijital (PDF) formatta sunulmaktadır. Öğrenciler sınavlarda ders kitabının e-Kampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludur."