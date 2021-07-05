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Ömer Faruk Gergerlioğlu için ‘Adalet Nöbeti’ tutanlara polis müdahalesi

Ömer Faruk Gergerlioğlu için ‘Adalet Nöbeti’ tutanlara polis müdahalesi

ANAYASA Mahkemesi tarafından "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine karar verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu için Sincan Cezaevi önünde 'Adalet Nöbeti' tutmak isteyenlere polis müdahale etti. Müdahale sonucu Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişinin gözaltına alındı.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekilliği düşürülen ve hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle tutuklanan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusunu sonuçlandırmıştı.

AYM, Gergerlioğlu’nun “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı” ile “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı”nın ihlal edildiğine karar vermişti.

AYM kararı doğrultusunda Gergerlioğlu’nun tahliye edilmesi gerektiğini belirten bir grup HDP’li Sincan Cezaevi önünde basın açıklaması yapıp ‘Adalet Nöbeti’ tutmak istedi.

Ancak bölgede önlem alan polis, buna izin vermedi ve gruba müdahale etti. Müdahale sonucu Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu’nun da aralarında bulunduğu 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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